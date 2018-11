La Politica ha origini batteriche. Antonio Damasio ci spiega perché

Stiamo vivendo la fine di un immaginario collettivo che per più di mezzo secolo ha tenuto insieme la nostra società. Si tratta di una crisi immateriale che non riguarda esclusivamente i grandi partiti, il Pil, i numeri e le percentuali di un potere economico e di consumo in decadenza.

Anche nella nostra regione le tre grandi narrazioni che permettevano di immaginare il nostro futuro sono state poste fortemente in discussione di recente: un Molise libero e forte, un risanamento globale dell’accessibilità ai servizi socio-sanitari e una rivoluzione economica che puntava soprattutto alla valorizzazione delle risorse territoriali e al turismo.

Intanto, però, i profili facebook continuano a rivelare i nostri tratti individualisti, rancorosi, minacciosi in una società massificata, e gli orizzonti collettivi si frammentano. La politica, infatti, nel frattempo, anche quella locale, pensa a mantenere il consenso e non riesce a dare speranza a un popolo di rancorosi. Le nostre cittadine sono in piena crisi di identità. Pensate alla nota questione del cosiddetto “tunnel” di Termoli che sta animando il dibattito politico della cittadina adriatica: comitati di cittadini pronti a scendere in piazza “contro” i cosiddetti “poteri forti” ritenuti incapaci di ascoltare il parere di un popolo istruito a credere nella demo-crazia, idealisti delle rivoluzioni estetiche e dei lifting urbanistici pronti a difendere ciecamente le proprie idee liberali e progressiste, guerre fratricide interne agli stessi schieramenti politici che sembrano seguire uno strano (e non sappiamo quanto funzionale) “ordine delle cose”.

Qualcuno di voi starà pensando sicuramente ad Antonio Damasio, il famoso neuroscienziato e psicologo, docente presso la University of Southern California di Los Angeles, dove dirige anche il Brain and Creativity Institute, autore nel 2018 di “Lo strano ordine delle cose”, edito in Italia dalla Adelphi Edizioni.

Ispirandomi a questo originale e profondo studioso del mondo e della natura umana, oggi penso che la stessa Politica, basata su strategie di cooperazione, non dovette attendere menti sagge e mature per apparire sul pianeta Terra. Queste strategie di cooperazione tra esseri viventi su cui essa poggia sono, secondo le ipotesi di Damasio, antiche quanto la vita stessa sul pianeta, e “mai furono esibite più magnificamente che nel patto di convenienza celebrato tra due batteri: un batterio invadente, arrivista, che voleva prendere il posto di un batterio più grande e affermato. La battaglia finì in pareggio, e il batterio invadente divenne un satellite cooperativo di quello affermato”. In altri termini, già i nostri progenitori cellulari, gli eucarioti, cellule già munite di mitocondri, si erano dati, diversi miliardi di anni fa, un’organizzazione tale da apparire strana, inattesa perlomeno per il periodo dell’evoluzione, ma molto simile, anzi identica alle configurazione sociali attuali nell’essere umano. Il batterio invasore ha agito, già abbondantemente nella biosfera, come se pensasse: “se non posso batterlo, tanto vale allearsi”. A quel punto, cosa fece il batterio più forte? Pensò acutamente: “posso certamente accettare questo invasore, ma solo a patto che mi renda qualcosa in cambio”.

Questa è l’esibizione di un comportamento sociale i cui schemi sono rintracciabili ancora oggi nei comportamenti socio-culturali e politici dell’essere umano attuale. Certamente, miliardi di anni di evoluzione del pianeta hanno consentito al Politico di turno l’implicazione di una riflessione mentale, di una valutazione di precedenti apprendimenti, sapientemente edulcorata o speziata (se preferite) da scaltrezza, gentilezza, fair play e mediazione diplomatica.

Potremmo arrivare a considerare, alla luce delle attuali conoscenze neuroscientifiche, che la Politica è stata creata in base ad un algoritmo capace di governare i vincoli fisici e chimici concreti applicati al processo della vita, già dentro le cellule primordiali e nelle loro relazioni fisico-chimiche con l’ambiente. Potremmo dire che se non vi fossero stati i batteri, anche la Politica non sarebbe mai apparsa sulla faccia del pianeta perché il suo repertorio sarebbe finito nel grande cimitero dell’evoluzione.

E infatti non è andata male, perché la cooperazione batterica ha vinto sulla competizione favorendo la selezione di organismi che mostravano le strategie più produttive. Gli organismi hanno selezionato, inconsapevolmente, la fisica del loro ambiente e la loro chimica interna, e hanno escogitato soluzioni adattative utili a conservare e far fiorire la vita. Quando la Politica oggi si comporta in modo cooperativo e non competitivo, anche a costo di qualche sacrificio personale, distinguendosi per un comportamento altruistico, preserva la cultura, promuove il benessere, fa fiorire in altri termini la vita.

La buona politica, quella basata sul principio della cooperazione e sull’altruismo, è diversa dalla “mala politica”, mafiosa, corrotta, prevaricante, competitiva e non cooperativa. Le sue origini sono rintracciabili in quelle arcaiche, primitive forme di cooperazione cieca, inconsapevole, tra organismi poco complessi che è alla base dell’evoluzione dell’intero pianeta.

La differenza che oggi distingue l’essere umano dai batteri e da altri organismi primitivi è che l’altruismo e la buona politica possono essere insegnati, incoraggiati, praticati, promossi grazie a quella organizzazione complessa di pensieri e sentimenti che è la cultura, di cui l’essere umano ha potuto beneficiare nel corso della sua lunghissima evoluzione.

Oggi cosa sta succedendo però in Italia? Cosa succede nelle nostre cittadine? Abbiamo vissuto mezzo secolo di sviluppo in cui esisteva un immaginario di coesione sociale, di altruismo e cooperazione che andava a costruire un’agenda politica e sociale condivisa, e in cui tutti si impegnavano per inseguire determinati obiettivi comuni: il riscatto del lavoro, l’acquisto della prima casa, l’autovettura di moda, lo studio dei ragazzi, per dirne alcuni. Era il periodo in cui i nostri genitori e i nostri nonni potevano perseguire obiettivi e traguardi molto ben definiti; in aggiunta esistevano due grandi mezzi di comunicazione, il cinema e la televisione che veicolavano fortemente questi miti collettivi.

Oggi invece utilizziamo i social che enfatizzano l’individualismo contribuendo a determinare una frammentazione diffusa e il trionfo della competizione a colpi di post e selfie (nuove armi della seduzione e del consenso sociale). Allo stesso modo la Politica attuale, nazionale e locale, è vittima inconsapevole del naufragio delle narrazioni collettive egemoni su cui andava delineando il futuro di una specie che tanto deve alla cooperazione batterica.

Gli esseri umani, o meglio le cellule di cui sono composti, non tollerano di essere state messe in un angolo ad osservare processi che non riescono a capire e a sfruttare a proprio vantaggio. Le beghe politiche e gli interessi particolari dei cosiddetti “potenti”, che non lasciano spazio al cittadino di operare cooperativamente già a partire dalla semplice espressione di un proprio pensiero, contribuiscono ad alimentare la frammentazione diffusa dello psichismo collettivo, resosi evidente già dalla frammentazione esterna e interna alle forze politiche stesse.

Il derivato tossico di questa condizione esistenziale è il rancore, un sentimento che si declina in episodi di cronaca, nella nostra vita quotidiana e nell’odio sempre più vivo verso gli altri e verso chi è diverso o la pensa diversamente. Rimane insomma un sentimento arcaico che non è stato selezionato dall’evoluzione in quanto dannosissimo per lo sviluppo degli esseri viventi, oggi diffusissimo invece nelle sue forme pulviscolari e individuali più pericolose. Il rancore è la cifra interpretativa più utile per descrivere oggi la nostra società, è il sentimento di chi ha subito un torto o sente negato un merito. È il sentimento di qualcuno che non sente di ricevere indietro la giusta ricompensa per quanto ha dato. Damasio ci insegna che da tempo immemorabile le cellule cercano di realizzare profitti, nel senso letterale della parola, ossia regolando il proprio metabolismo in modo che produca energia utile allo sviluppo e alla vita. Il problema generato dall’uomo all’evoluzione del pianeta è che il profitto, vantaggioso per la vita, può non essere benefico sotto il profilo culturale. Le culture mafiose dei nostri territori, ad esempio, molto diffuse nel substrato del tessuto connettivale delle “buone pratiche” amicali e familistiche (il buono sembra poter derivare soltanto da amici e parenti, o “affiliati” a questo o a quel gruppo politico o di collaboratori, amici, adepti e discepoli asserviti al potente di turno), traggono origine dall’avidità che spinge ad ottenere un profitto assoluto, un monopolio competitivo che distrugge ogni forma di cooperazione, basata su sentimenti evoluti e allo stesso tempo antichissimi. Possiamo verificare così la presenza di “buone pratiche” ed isole felici un po’ ovunque, ma ciò non vuol dire che l’organismo cellulare sia sano. La Politica basata sulla competizione cellulare (individualista, monopolista, affiliativa) non ha attitudini evolutive perché non guarda quasi mai oltre il profitto immediato e individuale. Non ha una visione strategica, è malata di performance individualiste e competitive e basa tutto sul mantenimento del consenso attaccando dal proprio interno la cooperazione evolutiva. E i batteri non la “pensarono” allo stesso modo.