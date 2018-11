La Novena di Natale: un pomeriggio di approfondimento sulla musica sacra a S.Maria degli Angeli

La bellezza del mondo della musica sacra si apre al territorio. Il percorso di valorizzazione della musica sacra che la Diocesi di Termoli-Larino da anni ha intrapreso si arricchisce infatti di un nuovo appuntamento: i Dies Musicae Sacrae.

Si tratta di giornate dedicate all’approfondimento sul piano storico, letterario, musicale, teologico, liturgico, di particolari aspetti del mondo musicale sacro.

L’iniziativa si rivolge a: studenti degli Istituti di musica sacra; direttori di coro, organisti, animatori liturgico-musicali, Coristi; catechisti e gruppi parrocchiali e religiosi nonché a tutti i laici e i consacrati desiderosi di approfondire e conoscere.

Per l’anno pastorale 2018-19 sono previste due giornate a cura del Centro pastorale per la Vita spirituale e la Liturgia. La prima avrà luogo sabato 3 novembre, dalle 15 alle 20, nei locali parrocchiali della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli.

“In questo incontro – spiega Paolo Tarantino, responsabile diocesano per la Musica Sacra – i relatori guideranno i presenti alla scoperta e all’approfondimento della Novena di Natale, con i suoi aspetti rituali, le sue vicende storiche e le celebri melodie che la tradizione ci ha consegnato per vivere i giorni che precedono il Santo Natale. Il tema del primo incontro non è casuale: nell’ambito della Visita pastorale del nostro Vescovo alla città di Termoli, dal 16 al 24 dicembre, alle ore 20.30 (ore 8 il giorno 24), nella Cattedrale di Termoli avremo la possibilità di vivere ogni sera la Novena presieduta da Monsignor Gianfranco De Luca”.

Tutti possono partecipare e non sono necessarie conoscenze pregresse in materia.

Quanti invieranno una mail di prenotazione all’indirizzo segreteria@musicasacratl.it potranno ritirare all’ingresso la cartellina con il materiale didattico.

Si ricorda ai cori che ancora non lo hanno fatto e che desiderano animare con il canto la Novena (anche solo in alcuni giorni), che possono scrivere all’indirizzo segreteria@musicasacratl.it per ricevere il materiale necessario.