La maledizione e l’amore: la molisana Virginia cerca un compagno su Rai Uno

E’ una storia lunga e molto particolare quella della signora molisana Virginia. Una vicenda che ha raccontato stasera durante il programma di Rai Uno ‘Portobello’ condotto da Antonella Clerici.

Tutto inizia dalla maledizione di una strega che colpisce la trisavola di Virginia. Tutte le discendenti della stirpe sono state dunque sfortunate in amore e sono tutte rimaste vedove.

Anche Virginia ha divorziato a 29 anni perchè aveva capito che il suo primo marito non era l’amore della sua vita. Poi si innamora un direttore di banca che era sposato e la storia dunque ha non poche difficoltà. Poi incontra un commercialista con cui ha convissuto per 9 anni prima che morisse. Virginia è andata anche da un prof di scienza occulta a Venezia per capire se l’incantesimo, che è alla quarta generazione, continuerà a produrre i suoi effetti.

La maledizione però si spezzerà solo incontrando il vero amore. Un amore che Virginia ha deciso di cercare in tv lanciando un appello durante la nota trasmissione di Rai Uno.