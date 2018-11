La giornata di oggi, domenica 11 novembre, è di quelle da favola sul lungomare termolese. Sono in tanti, infatti, a voler passare la mattinata a passeggiare o a correre godendosi al contempo il panorama. Il clima pare più quello di inizio primavera che non di metà novembre. La bellezza della natura e della riqualificata zona per il passeggio sono però deturpate da spettacoli indecorosi. Capita infatti di imbattersi in un paraurti abbandonato, nel derelitto cerchio di un’automobile e in cestini portarifiuti che, quando non sono rotti o staccati, debordano di immondizia. È uno spettacolo che stride con la ‘poesia’ circostante e che fa male agli occhi e non solo.

Il paraurti che ‘guarda’ l’orizzonte è l’emblema di questo ossimoro. Probabilmente si tratta del lascito di una serata di bagordi con tanto di incidente. Alla luce del sole splendente di oggi lo scempio è ben visibile e non è possibile non accorgersi di esso. Così come non si possono non notare i portarifiuti stracolmi che, nonostante questo, continuano ad essere riempiti come se non lo fossero.

Allora la responsabilità è sicuramente di qualcuno ma altresì di ognuno di noi. Il lungomare, con la vista incantevole che lo contraddistingue, è un patrimonio collettivo che andrebbe tutelato ma che invece viene oltraggiato dai suoi stessi cittadini. L’armonia e la bellezza dei luoghi che viviamo – leggiamo oggi su un articolo della rubrica Senso di questo giornale – sono profondamente legate al benessere psicologico individuale. La cura dei luoghi è cura di noi stessi e si fa un danno alla collettività ma anche a se stessi ‘offendendo’ la propria città.