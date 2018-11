Kickboxing, un oro fra le sette medaglie degli atleti del maestro De Palma

Una medaglia d’oro, cinque d’argento e una di bronzo per la scuola di Kung fu e Kickboxing del maestro Carmine De Palma al campionato regionale Abruzzo, Molise e Marche che si è disputato il 10 novembre scorso a Fossacesia, in provincia di Chieti con l’organizzazione della Federazione italian Kickboxing, Muay Thai e Savate nella specialità Kick Light.

Successo per Angelo Zucaro nella categoria Maschi Cadetti. Argento per Manuel Caruso nei Maschi Cadetti, Ilaria Fiorilli tra le Femmine Juniores, Rebecca Coppa e Alessia Fiorilli tra le Femmine Cadetti, Mattia Spalletta nei Maschi Juniores. Bronzo invece per Alessio Coppa fra i Maschi Cadetti.

Quarto posto infine per Giuseppe Zucaro, Michele Foia, Pietro Celano, Giovanni D’Antonio e Patrizio Roncone.