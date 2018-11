Italiangas torna sponsor della Termoli pallavolo

Italiangas torna a fare da sponsor alla Termoli pallavolo. La società Italiangas che dalla stagione 2014/2015 è legata alla pallavolo femminile, condividendo i valori di un team giovane e ad alto potenziale torna ad essere partner principale affiancando il proprio nome alla società termolese impegnata nel campionato interregionale di Serie C.

“La volontà di impegnarsi in un importante progetto di crescita, un forte background di qualità positive, sono alcune delle caratteristiche che sono risultate determinanti nella scelta dell’azienda di attivare la sponsorizzazione anche per la prossima stagione” fa sapere la società.

La squadra di coach Mottola, per gran parte rinnovata con l’innesto di molte giovani provenienti dal proprio vivaio, non riesce a vincere dalla prima giornata di campionato e domenica 25 novembre dove ospiterà la Nuova Scuola Pallavolo Teramo a Termoli.