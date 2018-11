Nella gara giocata a Roseto degli Abruzzi sabato pomeriggio 10 novembre per il campionato di Serie C Silver l’ Italiangas Airino Basket vince con i padroni di casa. Con il Nuovo Pineto Bk finisce 69-80 per la formazione gialloblu termolese.

Parziali: 19-20, 35-41, 49-58

Arbitri: Pasqualone e Savini

Italiangas: Marinaro 16, Oriente, Benediksson 14, Mustillo ne, Dmitrovic 27, Lentinio, Suriano 11, Leonzio 12, Pasquale, Ponsanesi.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Pineto: Scarne Chia 2, Pira 28, Pallini 3, Gugliotta 2, Sulpizii 5, Timperi 9, Di Francesco 15, Dell’Orletta ne, Cantautore 5.

Allenatore: Torrieri

Assistente: Pavone

Note: totale falli Italiangas 22(di cui antisportivo a Marinaro, uscito per falli Oriente) , totale falli Pineto 19(uscito per falli Sulpizii)