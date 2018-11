Italian Sport Awards, Luca Massimi della sezione di Termoli il premio “miglior arbitro serie C” della scorsa stagione

Riconoscimento nazionale per Luca Massimi, giovane arbitro della sezione Aia “Daniele Rettino” di Termoli. Il fischietto molisano è stato premiato agli Italian Sport Awards, il Gran Galà del calcio riservato ai migliori atleti del settore per la scorsa stagione calcistica 2017/2018. Per lui il Best Awards come “miglior Arbitro Lega Serie C dell’anno”. In questa stagione Luca Massimi sta dirigendo le partite di Lega B dopo essere stato promosso proprio dalla categoria precedente in cui ha ricevuto la targa. Insieme a lui, nel corso della cerimonia, c’erano Paolo Valeri (miglior arbitro serie A) e Daniele Chiffi (miglior arbitro serie B).

L’evento, ideato e prodotto da Donato Alfani si è svolto al Dubai Village, a Camposano, nei pressi di Nola (Napoli). Un premio diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale patrocinato dal Coni, dalla Figc, Lega A, Lega B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti e Associazione Italiana Arbitri. A lui le congratulazioni dalla famiglia e dagli amici.