Previsioni meteo per l’inizio settimana a cura di meteoinmolise.com – Correnti fredde da est hanno provocato nel weekend appena trascorso un deciso raffreddamento su tutta la Penisola. Qualche fiocco di neve in montagna. L’inizio della settimana il meteo, invece, vedrà la cessazione di queste correnti fredde e l’arrivo di una perturbazione di ovest con conseguente aumento delle temperature.

Previsioni in dettaglio per le prossime 72 ore in Molise:

Lunedì: La giornata inizierà con nuvolosità sparsa e qualche apertura del cielo. Nessun fenomeno. Dalle ore centrali della giorno, rapido aumento delle copertura nuvolosa su tutta la regione. Al pomeriggio-sera precipitazioni moderata su gran parte della regione. Più asciutto sulla costa e Basso Molise. Le precipitazioni insisteranno fino alla notte successiva. Neve sulle Minarde e le cime più elevate dell’ alto Molise in serata oltre i 1500 metri. Temperature in aumento nel corso della giornata, soprattutto in serata. Non si supereranno i 7 gradi di massima nelle zone collinari interne, 2 inn montagna, fino a 13 gradi sulla costa. Al primo mattino temperature vicine allo zero anche in alta collina.

Martedì: Al primo mattino nubi più consistenti in provincia di Isernia e Matese dove potranno verificarsi delle deboli piogge. Tempo migliore su Basso Molise con cielo più aperto intervallato da velature. Cessazione dei fenomeni al pomeriggio sebbene la persistenza di copertura nuvolosa fino a sera. Temperature ancora in aumento, si riporteranno si valori medi di questo periodo. Venti deboli di libeccio.

Mercoledì: Nuvolosità sparsa al primo mattino. Apertura del cielo con ampi spazi di sereno durante le ore centrali. Nuovo amento della copertura nuvoloso a sudovest (Matese) nel pomeriggio. Serata stabile. Temperature stazionarie fino a 12 gradi all’interno. Venti deboli da sudovest.