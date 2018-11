È accaduto attorno alle 17.40 di lunedì 12 novembre il sinistro in viale dei Pini a Termoli. A scontrarsi una Fiat Multipla ed una Peugeot 308.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine anche se da prime indiscrezioni sembrerebbe dovuto ad una mancata precedenza di uno dei due veicoli coinvolti.

Sul luogo è intervenuta una volante della Polizia Locale che ha provveduto a dirigere il traffico copioso in un’ora particolarmente sensibile per la città ed ai rilievi di rito, durati oltre mezz’ora anche a causa della poca luce disponibile.

Si è reso necessario l’intervento di un carroattrezzi per la rimozione della Peugeot, impossibilitata a viaggiare visti i danni subiti. Durante le operazioni di traino del veicolo, il traffico è stato fatto defluire su via del Pero. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.