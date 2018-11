In cammino verso il Natale, iniziativa al Santuario della Madonna delle Grazie

“Una riflessione sulle letture delle quattro domeniche di Avvento attraverso un cammino spirituale per giungere preparati all’incontro con il nostro Dio che si fa carne in un piccolo Bambino”. Questo il senso dell’iniziativa “All’odore dell’acqua germoglierà – Gocce di Parola domenicale” organizzata al Santuario Madonna delle Grazie di Termoli ogni giovedì di Avvento alle 20.30. Si parte il 29 novembre per poi continuare il 6, il 13 e il 20 dicembre 2018.