Si è tenuto ieri pomeriggio 17 novembre nella sede della Protezione civile di Petacciato il primo corso in Molise per operatore di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche in riferimento alla legge del 18 aprile 2017 e in seguito alla Direttiva del Ministero dell’Interno n11001/1/110(10) del 18 luglio 2018.

Il formatore della sicurezza nei Nuclei di Lavoro Nicola Fratangelo, promotore dell’iniziativa, ha tenuto il corso di 16 ore fra parte teorica e pratica, organizzato dall’agenzia Salvamento Emergency, ente accreditato a formatori 24 riconosciuto dai vari ministeri.

Il corso si è svolto in collaborazione con l’associazione di volontari di protezione civile Petacciato onlus. I partecipanti sono stati venti, provenienti da varie associazioni del basso Molise e da altre zone. Da parte degli organizzatori ringraziamenti all’architetto Giuseppe Zingaro e al formatore Luigi Gentile.