Finalmente. Gli automobilisti campobassani invocavano da tempo un intervento sulle strade della città, piene di buche e avvallamenti causati dal maltempo e dall’incuria. Insomma, un restyling era proprio necessario.

E ieri pomeriggio – 13 novembre – la giunta guidata dal sindaco Antonio Battista ha approvato la consegna d’urgenza dei lavori di manutenzione delle arterie comunali e delle opere connesse (così come previsti nella delibera 251/2017) per un importo di 500mila euro. La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la Costruzioni f.lli Allegretti, con sede a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

Gli interventi di rifacimento interesseranno una decina di strade tra centro e periferia: via Pirandello, via Roma, corso Bucci, via Mazzini, via Longano, via Labanca, contrada Foce, Colle dell’Orso, Colle delle Api e frazione di Santo Stefano.

“I lavori, compatibilmente con le condizioni climatiche del periodo, partiranno a breve – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Maio – e consisteranno nel risistemare le suddette strade. Strade che collegano il cuore del capoluogo con l’immediata periferia e non solo. Infatti in questa delibera non abbiamo dimenticato le vie che attraversano le zone più periferiche come Santo Stefano, Colle Orso e contrada Foce. Interventi che, oltre a garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti, restituiranno decoro al nostro capoluogo”.