Il tuo dolce russare

Un indovinello infantile dice: “Perché i pomodori non dormono mai? Perchè l’insalata russa”. Anthony Burgess proferiva: “Ridi e il mondo riderà con te, russa e dormirai da solo”. Io invece, prima di andare a nanna, mi fermo sul ciglio della porta per ascoltare il tuo respiro rumoroso, un corpus di melodie sinfoniche tali da far applaudire anche il pubblico della “Corrida”. È un segno che mi lasci, sei energica e pronta per un nuovo giorno.

Come un tennista cerca di scovare nella psicologia dell’avversario dei punti deboli, tu insegni ai miei sogni la “sociologia del sonno”. È il tuo eterno ed inesorabile russare che mi consente di chiudere gli occhi dolcemente.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)