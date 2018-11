Lui e Zeus, pastore tedesco dal quale è inseparabile, hanno sbaragliato ancora una volta la concorrenza. Vincenzo Magnati, già campione del mondo di addestramento cani, strappa la medaglia d’oro anche al campionato nazionale che si è svolto dal 2 al 4 novembre a Campogalliano, Modena. Primo al campionato nazionale: un’altra coppa va ad aggiungersi alla ricca collezione di trofei conquistato grazie a una passione iniziata in Germania e coltivata in Italia, precisamente in Molise.

40 anni, Vincenzo Magnati addestra per lavoro cani di privati e soprattutto pastori tedeschi e pastori belga usati dalla Polizia di Stato. Solo nello scorso settembre aveva ricevuto il primo premio nella gara internazionale che si è svolta a Lignano Sabbiadoro come figurante che fa mordere i cani. Ora ottiene anche quest’altro trofeo in Emilia Romagna, del quale è comprensibilmente soddisfatto.

A Termoli Magnati gestisce una struttura sulla fondovalle Sinarca dove addestra cani, malgrado le oggettive difficoltà del luogo, a rischio alluvioni anche per l’incuria atavica del territorio e l’elevato pericolo di allagamento di una zona che aspetta lavori di consolidamento e messa in sicurezza da decenni.