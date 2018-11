Il motore della barca si ferma, diportista salvato al largo delle Tremiti

L’equipaggio del Guardacoste G99 Garzone della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli ha salvato nelle scorse ore un anziano diportista che si trovava in difficoltà a bordo della sua imbarcazione al largo delle Isole Tremiti. I militari erano al lavoro per dei servizi di polizia economico-finanziaria sul mare disposti dalla Reparto Operativo Aeronavale e durante un pattugliamento delle acque nei pressi dell’arcipelago delle Tremiti hanno notato, al largo dell’isola di San Nicola, l’anziano diportista che era a bordo di un piccolo natante.

L’uomo ha attirato la loro attenzione sbracciandosi e sventolando uno straccio bianco con l’intento di farsi soccorrere. Immediatamente l’unità navale della Gdf si è avvicinata e ha abbordato il gommone che in quei momenti non poteva essere governato a causa di una avaria al motore. Le operazioni di abbordaggio sono state rese complesse dalla forte corrente e dalla differenza di stazza fra i due mezzi, ciononostante i militari sono riusciti a rimorchiare l’imbarcazione e a condurla nel porticciolo di San Nicola per poi rifocillare il diportista.

Il provvidenziale intervento delle Fiamme Gialle del mare ha evitato che il malcapitato potesse rimanere a lungo in balia della corrente e finire al largo, dove sarebbe stato in pericolo senza poter comunicare vista che non aveva a bordo alcuno strumento di comunicazione.