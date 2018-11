Il mercato del martedì non conosce crisi. Intanto c’è il bando per i 44 box interni

Il sole, certo, aiuta. Lo shopping del martedì mattina nel mercato rionale di via Inghilterra conquista i termolesi, ma anche i residenti dei centri limitrofi che di buon ora si riversano fra le bancarelle a caccia di affari. Il mercato non conosce crisi, sia nel settore dell’abbigliamento che, soprattutto, in quello dei casalinghi. E oltre ai locali sono sempre più numerosi gli stranieri che scelgono l’area tra via Polonia e via Inghilterra per fare acquisti a buon mercato, approfittando anche delle possibilità di contrattare con i venditori.

Intanto lo scorso 27 ottobre è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei 44 box di via Montecarlo. Gli stalli, che andranno a sostituire quelli all’aperto di via Inghilterra, sono in vendita dopo il via libera del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune nel contenzioso contro la società Coc Valnatura, e ora c’è il bando per assegnarli. Sono destinati a vendita di ortaggi, esce e carne.