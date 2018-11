Il maltempo non ferma Rivellino e Fratianni: il team molisano al top in provincia di Frosinone

Pioggia e vento hanno reso la gara ancora più difficile e complicata. Ma il maltempo non ha fermato i driver molisani Nicola Rivellino e Fabio Fratianni, protagonisti nel primo rally della provincia di Frosinone andato in scena il 24 e il 25 novembre scorsi. Una quarantina i chilometri dedicati ai sei crono.

La coppia della Matese Racing Team, a bordo della loro Peugeot 106, sponsorizzata da La Molisana, Camardo, Cinecittà, Albanese Costruzioni e Di Biase, ha battuto concorrenti dati per favoriti.

Alla fine di una corsa molto faticosa, Rivellino e Fratianni hanno spodestato anche i piloti locali ottenendo consensi e applausi.

Per i due un’altra coppa meritata, conquistata al termine di una stagione ricca di soddisfazioni e che chiude con un bilancio molto positivo: in dodici gare Rivellino e Fratianni sono soliti per undici volte sul podio. Un altro pezzo del Molise sportivo che si fa onore in Italia.