Il Lupo batte un colpo e inchioda il Cesena sull’1-1. Sorride l’Agnone, Isernia sprofonda

La classifica non cambia: il Lupo resta ultimo. Ma almeno si intravede qualche segnale positivo. Si respira un pizzico di fiducia in più dopo la partita al ‘Manuzzi’ dove il Campobasso inchioda sull’1 a 1 la corazzata Cesena, formazione blasonata e considerata tra le favorite alla vittoria del girone F del campionato di serie D.

Seguiti da circa 200 tifosi, i rossoblù riprendono a ringhiare. In due minuti, ad esempio, riescono a riequilibrare le sorti del match. Avviene nei primi minuti di gioco: al 4′ locali in vantaggio con Ciolfi, uno dei più pericolosi giocatori del Cesena. Giacobbe riesce a pareggiare due giri di lancette più tardi: assist di Danucci e il tiro dell’attaccante del Campobasso viene deviato da un difensore di casa. La palla finisce in fondo al sacco.

I rossoblù acquistano fiducia, appaiono più determinati e creano qualche difficoltà alla difesa romagnola: traversa del neo acquisto campobassano Musetti al 16′. Poi al 22′ Giacobbe impegna il portiere di casa Agliardi. Situazione simile al 40′, protagonista Musetti. Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri del motore per provare a battere i molisani. Sposito chiude la saracinesca per ben quattro volte a Gori, Cappellini e all’ex di turno Alessandro salvando il risultato. Il Lupo stringe i denti e alla fine dei 90 minuti strappa un punto prezioso più che altro per il morale.

I ragazzi di mister Bagatti restano ultimi in classifica, mentre l’Agnone riesce ad allontanarsi grazie al successo casalingo (2-1) con la Jesina. Rossoblù e granata si sfideranno al Selvapiana nel prossimo turno del torneo per un match salvezza che si preannuncia ad alta tensione. Non è escluso l’anticipo al sabato per l’uscita straordinaria dei Misteri prevista domenica 2 dicembre.

Infine l’Isernia: la formazione guidata da Massimo Silva perde ancora una volta. A Giulianova finisce 1-0 per gli abruzzesi. E ancora pure per i biancocelesti il cammino nel campionato di serie D è più duro del previsto.