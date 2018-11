Dopo il freddo, la prima neve a quote alte e i temporali quasi ovunque, torna un po’ di sereno sulla nostra regione. “Si allontana – fa sapere meteoinmolise.com – la bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che ha dato luogo ad un severo peggioramento del tempo. Il meteo è in miglioramento per le prossime 24/48 ore”.

Queste le previsioni meteo a cura di www.meteoinmolise.com.

“La breve parentesi invernale volge già al termine. Le nevicate di addolcimento delle ultime ore sul settore alpino ed appenninico chiuderanno l’episodio, in attesa che il Generale Inverno si riorganizzi meglio, magari per dicembre. La perturbazione che si sta allontanando verso i Balcani produrrà comunque ancora fenomeni, soprattutto al centro, al sud, sull’estremo nord-est e sulla Sardegna.

PROSPETTIVE METEO: tra la giornata odierna e le prime ore di domani un nuovo fronte transiterà tra nord e centro, andando a determinare precipitazioni soprattutto al nord-ovest e lungo le regioni centrali tirreniche. Il respiro mite atlantico favorirà un ulteriore rialzo delle temperature, così come della quota neve sul settore alpino ed appenninico.

EVOLUZIONE METEO VERSO IL FINE SETTIMANA: tra venerdì sera e sabato sembra probabile il passaggio di un’altra perturbazione al nord e su parte del centro (Toscana, Umbria, Marche) con conseguenti precipitazioni in un contesto mite, favorito da un richiamo di venti sciroccali; a seguire da ovest entrerà aria un po’ più fresca che andrà a determinare dell’instabilità al sud nella giornata di domenica.

Meteo in Molise, dettaglio dei prossimi giorni:

Mercoledì: al mattino, cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili foschie anche dense nelle zone interne. Nel pomeriggio da poco a quasi nuvoloso sulle aree occidentali della regione con possibilità di brevi piovaschi. Schiarite altrove. Ventilazione debole di direzione prevalentemente meridionale. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

Giovedì: giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche piuttosto buone. Schiarite ampie ed estese sulla provincia di Campobasso con frequenti momenti del giorno in cui avremo cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più sulla provincia di Isernia con isolati addensamenti ma in un contesto, in ogni caso, asciutto. Ventilazione debole di direzione variabile. Temperatura in lieve calo.

Venerdì: sia al mattino che nel pomeriggio, su buona parte della regione, avremo prevalenza di cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e schiarite soleggiate. Possibile aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Ventilazione debole ma in rinforzo sempre dalla e di provenienza meridionale. Temperatura senza variazione di rilievo.