Il cordoglio di Fratelli d’Italia per la morte del giovane carabiniere Emanuele Reali

La morte del giovane carabiniere Emanuele Reali, travolto da un treno in corsa mentre inseguiva un ladro a Caserta, ha profondamente scosso l’Arma dei carabinieri e la comunità tutta. Fratelli d’Italia, per voce del dirigente Costanzo Della Porta, esprime tutto il suo cordoglio per l’accaduto: “Apprendiamo in queste ore la tragica notizia della morte di Emanuele Reali, un carabiniere di 34 anni, deceduto in servizio durante l’inseguimento di un delinquente componente di una banda dedita ai furti nel casertano.

Fratelli d’Italia si stringe attorno alla famiglia, alla moglie, alle figlie di Emanuele e all’Arma dei Carabinieri per il grave lutto subito – e conclude -. Non possiamo, ancora una volta, non tributare un segno di gratitudine a chi in terra, cielo e mare compie il suo dovere, fino alle estreme conseguenze, per tutelare la nostra sicurezza”.