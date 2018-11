Il Città di Termoli vince a San Pietro con una doppietta di Mallardo

In un campionato sempre dominato dal Vastogirardi, il Città di Termoli sembra finalmente aver ingranato le marce alte. Successo interno per 2-1 sul Roseto ieri 18 novembre sul campo del quartiere San Pietro nell’undicesimo turno dell’Eccellenza molisana.

A decidere l’incontro è stato il solito Mallardo con una doppietta (uno dei due su calcio di rigore). Questi gli altri risultati di giornata: Sesto Campano-Gambatesa 3-1, Tre Pini Matese-Alliphae 6-1, Bojano-Vastogirardi 0-1, Frentania-Venafro 0-0, Pietramontecorvino-Matese 2-2,Guglionesi-Riccia 1-0,Roccasicura-Alci Cb&Campodipietra 2-1.

In classifica dopo 11 giornate il Vastogirardi è in fuga a quota 31 con 7 lunghezze di vantaggio sul Venafro secondo e 8 sul Bojano. Il Città di Termoli è risalito all’ottavo posto con 18 punti.

In Promozione netta sconfitta del Termoli 2016 per 3-0 sul campo del Comprensorio Vairano. In classifica giallorossi undicesimi con 14 punti, appena una posizione sopra la zona playout.