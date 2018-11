Il “bunker” di via Friuli cambia volto grazie ai volontari. Via alla petizione

Grande partecipazione, questa mattina, per la giornata ecologica ‘Riprendiamoci la Città’ promossa dal comitato di quartiere San Giovanni in collaborazione con Fare Verde, Legambiente e l’associazione Malatesta.

Tante la attività messe in campo, a partire da un generale restyling dell’area verde dell’istituto “Jovine”.

In particolare è stata fatta una manutenzione generale, con pulizia e potature di alberi ed arbusti, effettuate con perizia da una squadra di migranti del Cas Eden-Hr di Bojano, intervenuti per l’occasione nell’ambito del progetto “Azione&integrAzione” promosso da Fare Verde Campobasso.

Grandi protagonisti anche gli alunni della primaria della “Jovine” che hanno festeggiato la loro giornata dell’Albero partecipando attivamente alla messa a dimora di decina di arbusti ed uno splendido esemplare di Ippocastano messo a dimora nell’area verde adiacente alla palestra della scuola.

L’impegno si è poi trasferito nell’area adiacente al “bunker” di via Friuli Venezia Giulia, dove l’associazione Malatesta ha provveduto a ritinteggiare una parete imbrattata dal “writing selvaggio” e predisponendo quindi nuove pareti per realizzare nuovi murales artistici che saranno realizzati nei prossimi giorni.

L’associazione di quartiere ha invece promosso una petizione popolare, raccogliendo centinaia di firme di cittadini, per chiedere all’amministrazione la bonifica definitiva della struttura abbandonata del cosiddetto “bunker”.

L’edificio è stato di recente oggetto di un primo intervento di rimozione delle lamiere, effettuata dall’amministrazione a seguito della mobilitazione delle associazioni, ma occorre al più presto individuare una destinazione all’edificio per restituirne decoro e sicurezza.

Quelle messe in campo sono soltanto alcune delle iniziative che, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, vedranno nuovamente Fare Verde e le altre associazioni scendere in campo per sensibilizzare cittadini ed amministrazione per una maggiore cura, rispetto e pulizia del quartiere e dei beni comuni.