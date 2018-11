Il borgo dei borghi 2018: Castelpetroso in finale. Può vincere il titolo col televoto

A rappresentare il Molise nella finale del programma “Il Borgo dei Borghi 2018” sarà Castelpetroso: il paese risulta infatti tra i 20 finalisti che domani, in prima serata alle 21:40, si contenderanno il titolo nazionale nel corso della trasmissione presentata da Camila Raznovich e dal critico Philip Daverio su Rai 3.

In queste settimane la ‘strana coppia’ della tv ha fatto tappa nei piccoli comuni italiani più caratteristici e particolari: per la visita in Molise hanno scelto Castelpetroso, col suo santuario immerso tra le montagne e le strade del borgo rappresentate in studio da Jasmin Cicchino e Agostino Arcaro.

Il titolo andrà al borgo che otterrà il maggior numero di voti tra quelli della giuria popolare che si esprimerà col televoto, e quello di una commissione di esperti. Il Molise può fare la sua parte per aiutare Castelpetroso ad aggiudicarsi la vittoria.