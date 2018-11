Halloween, controlli a tappeto della polizia contro spaccio di droga e guida pericolosa

La Polizia di Stato – Questura di Campobasso nella nottata del 31 ottobre (notte di Halloween), ha disposto nel capoluogo specifici servizi di prevenzione e repressione delle condotte legate alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Sono state impegnate in tale attività due pattuglie della Polizia Stradale, una pattuglia della Squadra Mobile ed una Volante.

Oltre 180 le persone controllate, in parte sottoposte al test di screening per il rilevamento di sostanze alcoliche, e 145 i veicoli controllati.

Sono state ritirate 5 patenti di guida a seguito di contestazione dell’art. 186 c.d.s. (guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche); in tre casi la procedura ha carattere amministrativo, ma in due è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, dato l’elevato tasso alcolemico riscontrato al test dell’etilometro.

Le persone interessate sono giovani frequentatori dei locali ove sono state organizzate feste a tema per la serata di Halloween.

Nella nottata, inoltre sono state elevate due sanzioni per la violazione dell’art. 180 c.d.s. (mancanza dei documenti necessari per poter circolare), e due per l’art. 80 (mancata revisione del veicolo). Inoltre un’altra contestazione per la violazione dell’art. 193 n. 1 c.d.s. (mancanza dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, per averla cessata giorni prima). Il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.