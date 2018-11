“Guglionesi, Buone Feste”. Un mese di eventi per Natale e Capodanno in piazza

Il Comune di Guglionesi si prepara alle feste natalizie e lo fa con un cartellone di eventi in programma dal 1 dicembre al 12 gennaio. ‘Guglionesi, Buone Feste‘ è anche il risultato, come precisa la Consigliera comunale delegata all’associazionismo Barbara Morena – del lavoro delle associazioni che operano sul territorio e nel mondo del volontariato “per animare il nostro paese. Siamo grati, come amministratori e come comunità, alle associazioni che si sono impegnate nell’organizzare vari momenti di serenità natalizia”.

Via, il 1 dicembre, al calendario: si parte con i mercatini della creatività, la parata dei personaggi Disney e la degustazione di “scruppell”, grazie all’impegno dell’Onlus San Nicola.

“L’@altra Guglionesi” replica per il secondo anno il suo Ecoalbero natalizio in largo Garibaldi realizzato con le bottiglie di plastica riciclate dalla popolazione. L’8 dicembre è un momento molto atteso per l’accensione degli alberi di Natale. Che quest’anno saranno due. Uno all’ingresso della villa comunale, e l’altro sul sagrato della chiesa Madre, affidato alla Pro Loco “Colleniso”.

Ambiente Basso Molise promuove la Casa di Babbo Natale a Castellara, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnare le letterine e ricevere una sorpresina.

Offerta culturale, invece, per l’Arci “F. Iovine”, che tra le iniziative natalizie propone, a Palazzo Massa, la mostra “La nostra Costituzione compie 70 anni”.

Torna nella chiesa di San Nicola la storica mostra dei presepi, con una selezione di opere d’arte inedite.

“Con ‘Guglionesi. Buone Feste’ – ha dichiarato la Consigliera comunale delegata alla Comunicazione, Stefania Addesa – si punta alla promozione culturale di Guglionesi sull’intero territorio del Basso Molise, come invito a visitare la nostra cittadina e viverla nelle sue varie proposte natalizie”.

L’Amministrazione comunale, inoltre, per il 31 dicembre organizza “Capodanno in piazza. Buon anno Guglionesi”. Una iniziativa fortemente voluta dagli amministratori, alla quale sta lavorando con grande impegno il delegato alla Cultura Michele D’Anselmo. “Accoglieremo insieme il 2019, anche per lasciarci alle spalle un anno difficile e ripartire con slancio e impegno al massimo per la nostra splendida comunità” commenta il sindaco Mario Bellotti.