Guest star: la signora Vittoria

Vittoria D’Angelo, per tutti semplicemente “la signora Vittoria” abita in strada San Pietro, Borgo vecchio di Termoli. Una donna dalla sensibilità ambientale straordinaria e con un pollice verde più unico che raro, come dimostrano le piante rigogliosissime attorno al suo uscio, immortalate da migliaia di turisti che restano incantati dalla perenne fioritura del vicolo.

Quale miglior testimonial dunque della signora Vittoria per il nuovo servizio di raccolta differenziata a Termoli, che parte il 1° dicembre? La signora Vittoria, protagonista (insieme ad altri termolesi) del video-promozione, fa la differenza.