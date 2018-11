Un tratto di Corso Fratelli Brigida è chiuso al traffico da questa mattina, lunedì 26 novembre, senza adeguato preavviso per la popolazione. Infatti sono in corso dei lavori al cantiere del nuovo palazzo che sta sorgendo all’angolo fra via Gabriele Ppe e il secondo Corso di termoli.

All’opera da questa mattina anche una gru molto alta e per consentire le operazioni da parte della ditta Molise Appalti è stato necessario chiudere alla circolazione dall’incrocio con via Cesare Battisti appunto fino all’incrocio con via Pepe.

Un breve tratto di secondo Corso che però rende impossibile accedere alla strada più trafficata del centro termolese per chi arriva dalla zona della Madonnina. Qualche disagio si è registrato soprattutto in mattinata quando molti automobilisti sono stati dirottati su Corso Vittorio Emanuele III da cui poi ci si può ricollegare verso Corso Fratelli Brigida.