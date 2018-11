Si è conclusa sabato 24 novembre la manifestazione nazionale #FuturaCampobasso nell’ambito di #FuturaItalia, l’evento a tappe creato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per raccontare e promuovere la Scuola digitale.

Futuracampobasso è stato un enorme successo dati i suoi numeri: 60 delegazioni scolastiche, 17 regioni, 1500 studenti, 300 alunni dell’infanzia e 800 docenti in formazione. Numeri da capogiro per la nostra piccola regione, ancor di più se pensiamo che a rappresentare il Molise nelle sfide nazionali dell’Hackathon for school safety ci sono stati i quattro ragazzi del Liceo di Guglionesi: Ceresa Donatello, Annecchione Alice, Belpulsi Francesca e Mangifesta Francesco accompagnati dal loro professore Michele Teonesto.

I risultati? Sbalorditivi. L’Hackathon è una sfida di co-progettazione e di innovazione digitale nella quale gli studenti, provenienti da tutta Italia, con l’aiuto di mentor ed esperti del settore, si confrontano sul tema, in questo caso, della Sicurezza a scuola. Venerdì 22 era la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2018” ed è stato perciò chiesto ai ragazzi di lavorare su due sfide: la progettazione di modelli di spazi scolastici del futuro e l’ideazione di un video che riesca a sensibilizzare gli alunni sulla sicurezza a scuola.

Il progetto “Corridoiocentrico” sviluppato dai ragazzi del “National Team” in cui era presente anche Ceresa Donatello del Liceo di Guglionesi ha vinto nella sfida numero 2 di progettazione degli spazi “Hacking for School Safety”. I ragazzi hanno progettato la loro scuola antisismica; il fulcro del progetto è un corridoio centrale con pareti a vetri polarizzati su cui si possono proiettare le lezioni in formato multimediale e, in caso di calamità, può fornire informazioni dettagliate per l’uscita sicura degli alunni.

Il premio è un soggiorno a Bologna per partecipare ad un workshop con architetti ed esperti del settore per la realizzazione del progetto.

Nella sfida 3 “Hacking safety for school through storytelling” due le ragazze del Liceo Economico Sociale di Guglionesi nei team finalisti: Belpulsi Francesca nel Team n. 6 e Annecchione Alice nel team n.7 “Rispetto delle regole”. La vittoria è stata assegnata alle ragazze del Team n.7. Molto bello l’abbraccio collettivo sul palco, segno che è stata la sinergia del gruppo a trionfare con i sacrifici di una notte insonne passata a preparare gli ultimi dettagli. Finalmente, grazie al MIUR, possono volare fino agli AMERICAN STUDIOS in California dove potranno realizzare il loro video.

Ottimo risultato anche nella sfida del Civic Hack regionale. La delegazione composta dalle alunne Fusco Beatrice e Lesti Giusy del Liceo delle Scienze Umane e Di Paolo Giorgia, Di Nucci Ileana, Ionata Alessia e Petrella Francesca del Liceo Economico Sociale di Guglionesi, accompagnate dalla professoressa Di Pilato Rossella, ha visto trionfare due ragazze nei team finalisti: Ionata Alessia nel team Biocosmetics e Lesti Giusy nel Team MoliseHealth. Quest’ultimo si è aggiudicato la vittoria nella sfida regionale e quindi andrà a Venezia, dove potrà realizzare la propria idea.

#FuturaCampobasso, “Molibyte 4.0” e i contesti degli Hackathon sono stati tre giorni intensi che hanno trasformato la città di Campobasso in un multiforme laboratorio dedicato al mondo dell’innovazione digitale, alle sfide della sicurezza e dell’attenzione al territorio, al confronto, all’incontro e al lavoro di squadra, dove i protagonisti sono stati soprattutto i ragazzi con i loro sogni e con il loro sguardo ad una scuola rivolta al domani, che li vede come protagonisti e costruttori di questo processo.