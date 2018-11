Gli studenti del “Romita” incontrano il ricercatore Airc Andrea Riccio

Il cancro ha un forte impatto sulla società e i giovani possono fare molto per contribuire a renderlo sempre più curabile.

Airc è una grande dimostrazione di quanto importante possa essere il volontariato e di come si possa finanziare ricerca di eccellenza attraverso l’impegno dei cittadini.

I progressi della Ricerca Scientifica influiscono sulla qualità di vita di tutti i cittadini e rendono questa malattia sempre più curabile. Proprio la ricerca negli ultimi anni ha contribuito a salvare molte vite sebbene il cancro resti una malattia ancora molto diffusa.

Infatti, ogni giorno in Italia vengono diagnosticati circa 1000 nuovi casi di tumore. È un vero e proprio boom di diagnosi di cancro del polmone fra le donne: 13.600 nel 2017, dovuto alla forte diffusione del fumo fra le italiane.

Crescono in entrambi i sessi anche quelli del pancreas, della tiroide e il melanoma. In calo, invece, le neoplasie allo stomaco e al colon retto grazie anche alla maggiore estensione dei programmi di screening.

Il numero degli italiani con una diagnosi di cancro continua a crescere anche a causa dell’invecchiamento della popolazione. È ormai evidente, da molti anni, la continua riduzione della mortalità per il complesso dei tumori, sia tra gli uomini sia tra le donne. La mortalità è diminuita in maniera significativa come il risultato di più fattori, quali la prevenzione primaria, la diffusione degli screening e il miglioramento diffuso delle terapie in un ambito sempre più multidisciplinare e integrato.

Queste cifre danno l’idea di quanto il cancro sia una malattia socialmente importante e, che necessita ancora di tanta ricerca per trovare nuove cure, sia per quelli che stanno combattendo oggi la loro battaglia, sia per coloro che si ammaleranno in futuro.

Per approfondire tematiche ampiamente trattate nell’ambito del programma curricolare, sensibilizzare sugli aspetti del volontariato nell’ambito della ricerca sul cancro, approfondire il senso sociale civico ed educare i giovani ad una corretta alimentazione, il dipartimento di scienze ha organizzato un incontro con Andrea Riccio ricercatore Airc, che si terrà presso l’aula magna del liceo scientifico di Campobasso il 9 novembre a partire dalle 11:15 e fino alle 13:20