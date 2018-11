Girlanda luminosa sull’opera di Marotta: rimossa. Ma è polemica anche sulle luci ancorate agli alberi

Ha scatenato un putiferio dentro e fuori la rete l’addobbo natalizio piazzato sopra l’opera di Gino Marotta a Villa Musenga. La ghirlanda luminosa di Babbo Natale – fotografata da Vincenzo Manocchio – ha completamente coperto l’Albero della vita, scultura che fa parte del patrimonio artistico della città di Campobasso in cui l’artista è nato.

Per fortuna quello scempio è durato solo poche ore: il sindaco Antonio Battista ha provveduto alla sua rimozione non appena è stato informato della svista commessa dagli operai della ditta che si è aggiudicata il bando da 122 mila euro per l’allestimento delle luminarie nel capoluogo. Non è purtroppo neppure la prima volta la scultura viene presa di mira: il suo piedistallo è stato insozzato da pennarelli e bombolette in più occasioni e anche utilizzato come bacheca per le affissioni abusive delle serate nei locali.

Ma quella sullo sfregio a Marotta non è l’unica polemica che sta accompagnando l’anticipo delle feste natalizie. Il consigliere comunale Simone Cretella (M5S) ha denunciato come “per il quinto anno di fila, nonostante ogni anno se ne sia abbondantemente parlato e dovuto correre ai ripari, le luminarie natalizie sono state ancorate in maniera selvaggia e senza alcuna precauzione alle alberature del centro cittadino. Chi lo vieta? Semplice, lo vieta il regolamento comunale per la tutela del verde pubblico che dispone espressamente il divieto di utilizzo degli alberi quali sostegni per cavi aerei, o altre attrezzature, nonché l’apposizione sulle piante di cavi, filo di ferro o materiale inestensibile. Chi lo ha fatto e promulgato questo regolamento? Semplice, questa amministrazione, la stessa che da cinque anni non è capace di farne rispettare i contenuti”.

Villa Musenga è quella presa più di mira: “Cavi elettrici, corde, fascette, luminarie ed ammennicoli di ogni genere, ancorate agli alberi, anche di pregio, con cavi di ferro e senza alcuna protezione per le piante, in palese contrasto con quanto prescritto dai vigenti regolamenti. Il sindaco, gli assessori delegati ed ogni altra autorità preposta al rispetto dei regolamenti comunali, intervengano urgentemente affinchè vengano rimossi tutti i cavi metallici ancorati agli alberi e sostituiti con altri metodi di ancoraggio che non mettano a rischio l’incolumità delle piante, così come prescrive il regolamento”.