Giornata nazionale dell’albero, le scuole abbelliscono i giardini

Mercoledì, 21 novembre: è la giornata nazionale dell’albero. E per l’occasione diversi sono gli eventi organizzati che coinvolgono soprattutto i più giovani.

Tanto per cominciare alle 11,30 l’assessore comunale all’Ambiente, Stefano Ramundo, ricorda che presso l’ex “Casa dello Studente” verranno messe a dimora alcune piante nell’area accanto all’edificio scolastico “Montini” in via De Gasperi.

Scuola scelta all’interno del Cep, quartiere dove è partita la raccolta differenziata che contribuirà ad aumentare la qualità della vita dei residenti e quindi dell’intera città.

Ad aiutare Stefano Beltrani, che si occupa della riqualificazione del verde pubblico bel capoluogo, ci saranno alcuni studenti della scuola “Giovanni Paolo II”. “Occasione, quella di domani – ha detto Ramundo – per accendere un faro sul verde, sulle politiche ecologiche e sugli sforzi che l’amministrazione Battista porta avanti per far diventare Campobasso una città ancora più green”.

Sempre in occasione della giornata nazionale degli alberi scende in campo anche “Fare verde”.

E come già fatto negli anni scorsi l’associazione ambientalista sarà ospite dell’Istituto Comprensivo Colozza. La prima tappa è prevista presso la scuola dell’infanzia di via Crispi, la seconda presso la primaria “Scarano” di via S.Antonio dei Lazzari, dove sarà messo a dimora uno splendido esemplare di tiglio nel giardino della scuola.