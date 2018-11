Sullo sfondo di una parete rossa, colore simbolo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in un video messaggio l’assessore Anna Saracino del Comune di Campomarino invita donne e uomini a partecipare alla manifestazione organizzata dal Comune al Parco della solidarietà per domenica 25 novembre alle 11.30.

”Da gennaio 2018 sono più di 300 le donne vittime di femminicidio – spiega l’assessore all’inizio del video -, ognuna di loro è madre, sorella amica. Diciamo no a questa violenza – aggiunge e continua con l’invito rivolto a lettori ed ascoltatori – al Parco della Solidarietà, tutti insieme con parole, messaggi e foto diciamo no”. Poi, con foglio bianco e rossetto rosso, lancia l’hastag #Iocisarò.

“Si tratta di una campagna di sensibilizzazione – spiega ancora l’assessore -, tutti possono partecipare anche con video, foto di gruppo, selfie, che scatteremo e registreremo al Parco della Solidarietà domenica mattina e che verranno riproposte anche nei giorni seguenti. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’interno del Comune”, conclude.