Gam, ok alla cassa integrazione per 262 operai. Si firma il 15 novembre

La buona notizia è arrivata ieri sera dopo il lungo confronto al Ministero dello Sviluppo economico: il 15 novembre sarà firmata la cassa integrazione a cui avranno diritto 262 ex operai della Gam.

E’ il succo del tavolo di confronto che si è svolto con il vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, i rappresentanti della Regione Molise e i sindacati, a cui ha partecipato anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico.

E’ lui a dare il primo flash dell’esito dell’incontro con un post pubblicato su Facebook: “La Regione si è impegnata a pagare direttamente il fitto di ramo d’azienda in rate trimestrali ed il commissario Solagritalha accettato di prorogare per un altro anno con possibilità di recesso a 30 giorni, un passaggio fondamentale per chiedere la proroga della cassa integrazione scaduta il 5 novembre”. In questi giorni infatti la matassa si era aggrovigliata proprio attorno al fitto del ramo di azienda che aveva messo in bilico il riconoscimento degli ammortizzatori sociali e costretto il governatore Donato Toma (la Regione è socio unico di Gam) a convocare un incontro urgente nei giorni del ponte per Ognissanti.