Gam, lavoratori ad un bivio: licenziamento o ‘rinuncia’ a 4 mesi di cassa integrazione

Sono ore di ansia e di trattative. Interrotte ieri sera intorno alle 22.30 dopo il vertice di ieri sera in Regione e riprese questa mattina – 14 novembre – in Consiglio regionale. Sul tavolo le varie soluzioni per evitare la retrocessione dei 262 ex operai della Gam in Solagrital. Per loro sarebbe la fine: verrebbero licenziati in tronco perchè Solagrital è un’azienda fallita, da anni in mano ad un curatore fallimentare, Donato Tacchilei.

Da ieri anche lui è nel capoluogo molisano e ha partecipato alla riunione in via Genova assieme a Giulio Berchicchi, l’amministratore della Gam (attualmente in concordato preventivo) che ha manifestato delle difficoltà sul contratto di affitto del ramo di azienda tra Solagrital e Gam nè dal suo punto di vista ci sarebbero le garanzie necessarie sui fondi destinati ad un altro anno di cassa integrazione straordinaria.

L’unica soluzione per sbloccare la vertenza è legata alla firma di una liberatoria con la quale ogni singolo lavoratore dichiara di “poter fruire di un periodo di aspettativa non retribuita dal 5 novembre fino all’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro di diniego della richiesta di cassa integrazione straordinaria e comunque non oltre i 120 giorni“.

Una sorta di compromesso che dovranno accettare tutti i 262 operai che si ritrovano in via IV Novembre, davanti palazzo D’Aimmo, per ricevere il foglio e firmarlo. “Mi hanno mandato un messaggio alle 7 e un quarto di questa mattina perchè dovevo venire qui”, racconta un ex dipendente.

Molti sono rassegnati, altri preoccupati e sfiduciati. “Spero che non ci penalizzino ulteriormente, ma non possiamo perdere tutto ed essere licenziati”. C’è chi dà la colpa al vecchio governo Frattura e alla consulente per la filiera avicola, l’avvocato Carmela Lalli perchè “avevano detto che era tutto a posto, invece oggi siamo di nuovo qui davanti al Consiglio regionale e abbiamo paura del nostro futuro”. Insomma, si trovano di fronte ad un bivio.

“In base a questa liberatoria, il lavoratore dichiara di non avere nulla a pretendere dagli attuali amministratori di Gam per 120 giorni, ossia il periodo in cui si deciderà sull’approvazione o meno della cassa integrazione“, esplicita Mauro Latessa della Cgil. “Questo è un compromesso, una rinuncia nel caso in cui non viene riconosciuta la cassa integrazione. Ma è sempre meglio che retrocedere in Solagrital ed essere licenziati”.

Sarebbe questo l’escamotage per evitare che l’amministratore di Gam abbia responsabilità e sia costretto a rispondere personalmente (in pratica, a pagare di tasca propria) 800mila euro al mese: questo il costo dell’ammortizzatore sociale per i 262 operai. E solo così non dovrebbe essere mandato a monte il riconoscimento della cassa integrazione straordinaria a meno di 24 ore dalla firma dell’accordo al Ministero del Lavoro. L’appuntamento del resto è già stato fissato a domani, 15 novembre.

Non solo: la Regione, socio unico di Gam, ha intenzione di chiedere al governo di stanziare altri fondi per coprire gli ammortizzatori sociali. Ad annunciarlo in Consiglio regionale il governatore Donato Toma.