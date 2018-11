Futuro Fca e piano industriale, attesa per il vertice fra sindacati e il nuovo ad Manley

Si terrà a Torino questa mattina, giovedì 29 novembre, il vertice sul piano industriale fra i sindacati metalmeccanici e l’amministratore delegato di Fca Mike Manley, che dalla scorsa estate ha sostituito Sergio Marchionne. Si tratta di un vertice particolarmente atteso, visto che a Termoli circa 2500 dipendenti sono in attesa del rinnovo del contratto.

Non è ancora chiaro infatti il futuro dello stabilimento di Rivolta del re, nel Nucleo Industriale di Termoli, per il quale aumenta la preoccupazione dopo il ritorno della cassa integrazione in quasi tutti i reparti produttivi.

Intanto arrivano già le parole battagliere del sindacato Flmuniti Federazione Lavoratori Metameccanici Uniti Cub, il quale annuncia che continuerà “ad opporsi a nuovi piani industriali fantasma e ad un contratto imposto che nei fatti è un massacro ai diritti ai territori e all’intera collettività”.