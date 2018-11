Freccette, grandissima vittoria del Tilt contro la Piccola Montecarlo per 5 a 0

La Piccola Montecarlo perde in casa per 5 a 0 contro i cugini termolesi del Tilt. Il torneo nazionale di freccette diviene avvincente per le qualificazioni alle finali nazionali di Bolzano. Dopo la sonora sconfitta i ragazzi di corso Nazionale dovranno sudare per conquistare la qualificazione.

Come sempre la squadra ringrazia l’Avis sezione di Termoli e gli sponsor: Piccolo Bar, Yamamay, Carpisa, Capa Tosta, Glutin Stop, L’Orafo Carotenuto, La Stamperia e l’Avis giovani.