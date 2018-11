Formaggi e dolci senza etichette: 40 chili sequestrati e multe da 6mila euro

Formaggi, taralli e dolci secchi senza la bolla di provenienza e la marca di tracciabilità. Per questa ragione i carabinieri della Forestale di Termoli con i colleghi della stazione locale hanno sequestrato ben 40 chili di alimenti nel mercato rionale del martedì a Termoli .

Gli ambulanti che avevano messo in vendita i prodotti senza la documentazione richiesta dalla legge sono stati voltati per 6mila euro, mentre i formaggi e i dolci sono stati portati via e sottratti alla vendita.

Dal controllo dei Carabinieri infatti è venuto fuori che gli alimenti non avevano tutta la documentazione che la norma richiede, quella che prelude alla distribuzione finale, e non è stato quindi possibile risalire alla provenienza e al percorso fatto dagli stessi.

Una operazione che rientra nei controlli, spiegano dalla Forestale, finalizzati a garantire la salute delle persone perché ritirare dal mercato alimenti che possono determinare i rischi è una garanzia per il cittadino e una guida ad acquisti consapevoli. Le verifiche sui banchi del mercato continueranno e saranno anzi intensificate proprio in questa ottica.