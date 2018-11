Nuove corse Flixbus in Molise: da Venafro per Roma, Puglia e Toscana

Con Flixbus sarà possibile partire anche da Venafro. La compagnia di trasporto su gomma a prezzi stracciati ha deciso di puntare su un’altra città molisana e questa volta la scelta è ricaduta su Venafro. Da qualche giorno, come conferma anche l’applicazione del famosissimo bus verde, è possibile prenotare un viaggio con partenza dalla città molisana in direzione Roma, da cui poi scegliere altri autobus diretti in più di 200 mete nazionali e internazionali, e poi Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Firenze e Siena.

I prezzi per raggiungere le mete raggiungibili facilmente con partenza da Venafro sono sempre particolarmente ridotti, si parla di meno di dieci euro per arrivare a Roma in poco meno di due ore con partenza dalla città della provincia di Isernia alle 14.56, e allo stesso prezzo raggiungere Foggia con partenza alle 13.20 e arrivo alle 16. Non mancano poi i collegamenti diretti verso altre città dell’alta Puglia, come San Giovanni Rotondo in tre ore e mezza e poco meno di undici euro e infine Manfredonia in quattro ore a dodici euro.

Il nuovo collegamento in partenza da Venafro, tuttavia, non tralascia la parte tirrenica della Penisola con viaggi diretti a Firenze e Siena, l’uno raggiungibile in meno di sei ore a quasi 23 euro e l’altro in meno di cinque ore a 18 euro.

La scelta della compagnia di trasporto che piace soprattutto ai giovani e agli studenti per i costi contenuti che permettono di viaggiare in economia, conferma come il Molise e le sue città – Venafro, Campobasso, Termoli e Isernia, scelte come basi di partenza e arrivo – rappresentano un ottimo bacino economico e di clienti per l’azienda, tanto da investire ancora sul territorio con nuove opportunità che permettono quindi anche all’intera regione, da un capo all’altro, di essere collegata con l’Italia, da nord a sud.

Tutti i collegamenti partiranno da via Colonia Giulia 79 e sono prenotabili sul sito, sull’app e nelle agenzie viaggi affiliate. A bordo, Wi-Fi gratuito, sedute spaziose e reclinabili, prese elettriche e toilette.