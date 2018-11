Fiocco rosa in casa Vaccaro-Ruocco: è nata Angela Paola

La nascita di un figlio rappresenta un evento straordinario. Ti travolge, riempie il cuore di gioia, insegna a diventare genitori costruendo giorno dopo giorno una famiglia su una solida base di valori. Quelli che papà Pino Vaccaro e mamma Katia Ruocco sapranno trasmettere alla piccola Angela Paola venuta alla luce il 18 novembre 2018 all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Tutti si consolidano nel valore più importante, quello dell’amore infinito impresso in uno sguardo, al primo gemito, in una carezza, nell’affidamento alla protezione e alla benedizione del Signore. Un momento di immensa felicità accolto dagli auguri più affettuosi che partono con un pensiero rivolto verso il Cielo, per i nonni Alessandro Paolo, Angela e Mario, sempre presenti, e si diffondono con nonna Carolina, gli zii Morena e Fabrizio, Gianmario e Lucia, tutti i familiari e tutti gli amici che condividono insieme a Pino, Katia e Angela Paola la gioia più bella al mondo.