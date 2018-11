Previsioni meteo weekend a cura di meteoinmolise.com – Entro il weekend l’anticiclone sarà completamente sbilanciato sulla Scandinavia, favorendo la discesa di masse d’aria fredda continentale dalla Russia verso Europa centrale e Balcani. I venti freddi raggiungeranno progressivamente anche l’Italia entrando dai Balcani, con primo impulso tra venerdì e il weekend che interesserà soprattutto Nord e medio versante adriatico dove il calo termico sarà più sensibile portando anche qualche fiocco di neve a quote medio-basse sulle regioni settentrionali e oltre i 1.200/1.300 metri in appennino. Temperature che comunque tenderanno a diminuire anche sul resto della Penisola. Questa irruzione andrà inoltre a sollecitare la formazione di una bassa pressione sullo Ionio, responsabile di un peggioramento al Sud. Entriamo ora più nel dettaglio nella descrizione del tempo sul Molise per i prossimi tre giorni.

TEMPERATURE in netta diminuzione – in generale calo, specie al Nord e adriatiche dove si perderanno anche oltre 8-10°C rispetto ai giorni scorsi. Venti tesi di grecale con mari mossi o molto mossi.

Meteo Molise in dettaglio per le prossime 72h

Venerdì: La giornata inizierà con una consistente copertura nuvolosa su tutto il territorio regionale, nubi pressoché medio basse. Le nubi si diraderanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a qualche squarcio di sereno soprattutto su provincia di Campobasso. Basso il rischio di precipitazioni, le quali, qualora si verificassero, saranno tra alto Molise e Molise centrale. Pomeriggio-sera parzialmente nuvoloso. Le temperature sono previste in deciso calo: in montagna si registreranno 2-3 gradi di massima, nella zona interne collinari non si andrà oltre gli 8-9 gradi, fino a 14 gradi sulla costa. Venti deboli da nord-est. Mari mossi.

Sabato: Mattinata molto nuvolosa soprattutto su frentani, costa e Basso Molise dove potranno verificarsi anche delle deboli precipitazioni. Il pomeriggio seguiterà ancora ad essere con cielo molto coperto su gran parte della regione così come anche la sera-notte. Temperature che perderanno ancora qualche grado. Clima freddo. Massime vicino allo 0 in montagna. Qualche fiocco possibile oltre i 1300 metri. Venti sostenuti da nord-est. Mari mossi.

Domenica: Ancora molte nubi, specie al mattino con deboli precipitazioni tra Monti dei Frentani e Monti del Sannio. Miglioramento generalizzato dal pomeriggio sera. Temperature stazionarie con valori sotto la media di questo periodo. Non si escludono deboli fiocchi di neve su Matese e Alto Molise. Venti deboli da est nord-est. Mari mossi.