Nelle prossime ore un nuovo impulso perturbato raggiungerà alcuni settori del nostro Paese, ove ci aspettiamo ancora delle precipitazioni che potranno essere localmente abbondanti sulla Liguria e sulla Sardegna soprattutto nella giornata odierna. A livello sinottico troviamo ancora una intensa circolazione di bassa pressione sull’ovest Europa governare il tempo su una fetta considerevole del nostro continente. Da qui derivano le condizioni instabili che ancora interessano le nostre regioni di nord-ovest che in questi giorni di sole ne stanno vedendo ben poco.

EVOLUZIONE METEO: Tuttavia la spinta di questa depressione sta per esaurirsi e dalla prossima settimana ormai tutti i modelli sono concordi nel prevedere un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale che arriverà a coinvolgere anche il nostro territorio. Le ultime regioni ad uscire da questa situazione di tempo incerto saranno proprio quelle settentrionali che potranno essere interessate ancora delle precipitazioni all’inizio della prossima settimana. In seguito sembrerebbero ripristinarsi anche qui condizioni meteo più soleggiate e stabili.

METEO, LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI IN MOLISE:

Venerdì: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili riduzioni della visibilità nelle zone interne della regione, segnatamente nelle aree del Matese in dissolvimento nelle ore seguenti. Nel pomeriggio, su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole. Temperature piuttosto rigide nei valori minimi, decisamente miti con apice anche di 21-22 gradi il giorno.

Sabato: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sia al mattino che nelle ore pomeridiane. Durante le primissime ore della giornata possibili banchi di nebbia nelle aree più interne in rapido dissolvimento. Non sono da escludere, sempre nel pomeriggio, deboli velature. Ventilazione debole. Temperatura in lieve rialzo nei valori diurni.

Domenica: poche variazioni di rilievo rispetto alla giornata precedente. Sereno o poco nuvoloso per tutto il corso della giornata. Ventilazione debole. Temperatura stazionaria su valori oltre la media del periodo.