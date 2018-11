Fiera dei Misteri a Natale: da giovedì 22 a sabato 24 divieto di sosta e transito all’ex stadio Romagnoli

Da giovedì 22 novembre e per i successivi tre giorni non sarà possibile parcheggiare e transitare nell’area del vecchio campo sportivo Romagnoli. La zona infatti sarà riservata agli ambulanti autorizzati che dal 29 novembre e fino al 2 dicembre – in occasione della manifestazione “I Misteri a Natale: celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno” – allestiranno le loro bancarelle intorno al vecchio stadio. Già da domani ci sarà il divieto così da poter delimitare e numerare i posteggi che saranno assegnati ai commercianti. Durante i giorni della fiera gli ambulanti potranno parcheggiare gratuitamente nello spiazzo di viale Manzoni a loro riservato.