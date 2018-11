Fiat, si fermano anche i nuovi motori. A fine mese incontro con Manley

Ancora uno stop produttivo alla Fiat Chrysler, dove è in atto già una pesante cassa integrazione per i reparti 8 valvole, 16 valvole e cambi. Ora, si apprende da una nota sindacale della Uilm, arriva uno stop produttivo anche per l’ unità Motori 2.0 T4. Si tratta dell’area dove viene assemblato il motore nuovo, quello per Alfa Romeo e Jeep. Un reparto finora rimasto fuori dalla crisi, che non era interessata al periodo di cassa indetto nella settimana dal 17 dicembre in poi negli altri reparti. Per una contrazione di mercato si è deciso di annunciare lo stop anche lì.

“La causa di tale sospensione è legata agli effetti della temporanea contrazione di mercato – si legge nella nota sindacale – A seguito di questa ulteriore comunicazione di sospensione dell’attività produttiva, risulta fondamentale l’incontro del 29 novembre con l’Amministratore delegato Manley per avviare un confronto circa la situazione industriale di tutto il gruppo Fca, a partire dallo stabilimento di Termoli”.

Situazione non facile dunque, considerando anche il calendario della cassa integrazione in atto: dal 30 novembre al 1° dicembre per il motore 8 valvole; dal 29 novembre al 2 dicembre per il 16 valvole e dal 23 al 30 novembre per il cambio C520. Riposo forzato la cui copertura retributiva sarà effettuata attraverso cassa integrazione ordinaria.