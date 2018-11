Dopo la comunicazione ufficiale dell’azienda Fiat Chrysler di una ondata di cassa integrazione a ridosso di Natale anche per l’unità motori 2.0 T4, finora “immune” dallo stop produttivo, i sindacati confidano in un esito positivo per il negoziato che domani parte a Torino.

Sarà una settimana importante, questa, per i metalmeccanici molisani. Nel capoluogo piemontese, patria dell’automobile italiana, comincia il negoziato con Fca, Cnh Industrial e Ferrari per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro. Il contratto – precisa la Uilm – è in scadenza a fine anno. In tutta Italia sono circa 90mila i lavoratori interessati al rinnovo del contratto, di cui 2500 a Termoli. E proprio lo stabilimento termolese crediamo debba continuare a rimanere un polo di eccellenza della meccanica, anche per i futuri anni a venire”.

Una speranza che al momento non è suffragata da dati concreti: non ci sono ancora infatti, per lo stabilimento di Rivolta del re, nel Nucleo Industriale di Termoli, piani alternativi alla produzione in atto, coinvolta da un pesantissimo crollo generale che dopo tre anni ha nuovamente fatto tornare in cronaca il ricorso agli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione infatti riguarda sia i reparti 8 valvole e 16 valvole che i cambi.

E sempre questa settimana, giovedì 29 novembre, è in programma il vertice sul piano industriale con l’amministratore delegato Manley, che ha preso il posto di Sergio Marchionne in seguito alla morte di quest’ultimo. Un appuntamento molto atteso, soprattutto a Termoli dove l’aria che si respira non è delle migliori.