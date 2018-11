Fermato perché parla al cellulare mentre guida, aveva cocaina in auto. Denunciato e multato

Non avrebbe attirato l’attenzione dei carabinieri se non si fosse trovato alla guida mentre parlava al cellulare. Una volta che i militari del Nucleo operativo e Radiomobile di Campobasso gli hanno intimato l’alt lui ha mostrato segni di nervosismo. Stava cercando di nascondere la cocaina ma si è fatto beccare.

Protagonista un 35enne del capoluogo che nella tarda serata di ieri, 26 novembre, è stato fermato in via Cardarelli. Volevano fargli una multa ma al momento del controllo il fermato ha cominciato a innervosirsi e a muoversi all’interno della vettura come se volesse occultare qualcosa tra il sedile e il freno a mano.

Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno perquisito l’uomo e la sua macchina trovando tra i due sedili una bustina di cellophane con circa 5 grammi di cocaina.

Portato in caserma è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In più è stato anche multato per guida con l’utilizzo del telefono cellulare.