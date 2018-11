Farmaci ai non autosufficienti di San Giovanni: consegna a domicilio grazie ai volontari

Saranno consegnati farmaci alle persone non autosufficienti che vivono a San Giovanni: a raccogliere l’appello del direttore della farmacia comunale di via Emilia è stata l’associazione di quartiere i cui soci metteranno gratuitamente a disposizione il loro tempo per aiutare chi ha bisogno di assumere medicinali ma non riesce a spostarsi da casa.

L’accordo, al quale collaboreranno anche il centro sociale anziani “l’Iniziativa” e l’Admo del Molise, è stato sancito dalla delibera della giunta Comunale 248 del 23 novembre scorso.

L’associazione metterà a disposizione autista e auto per il ritiro mentre la consegna sarà fatta da tirocinanti e borsisti della farmacia comunale.

“Con questa iniziativa ci si propone di venire incontro alle esigenze di una popolazione anziana e non autosufficiente (di cui si registra una discreta presenza nel quartiere), la quale non risulta in grado di recarsi autonomamente presso la farmacia ed è, al tempo stesso, impossibilitata a rivolgersi ad altri”.