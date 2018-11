Pista di pattinaggio ‘sfrattata’ da piazza Prefettura torna davanti al Comune

Per molti è stata una sorpresa. Tra le novità di quest’anno c’è il ‘trasloco’, deciso dal sindaco Antonio Battista, della pista di pattinaggio: non più in piazza Prefettura, ma in piazza Municipio dove era stata sistemata qualche anno fa. Lo spostamento dell’impianto che piace soprattutto ai più piccoli pare dovuto a motivi di sicurezza: la pista al centro di piazza Prefettura ostacolava infatti il passaggio dei mezzi di soccorso verso una parte del centro storico. E l’anno scorso, quando il professore Giorgio Palmieri venne colto da infarto durante la presentazione della riedizione dell’opera del Gasdia al teatro Savoia, l’ambulanza del 118 fu costretta a fare un giro più lungo perchè ostacolata proprio dalla struttura.

Si torna, dunque, all’antico. E i bambini ‘sfrecceranno’ con i loro pattini a pochi metri di distanza dal grosso albero di Natale allestito davanti palazzo San Giorgio.

Intanto non si placano le polemiche sui costi degli eventi organizzati per l’uscita straordinaria dei Misteri e il Natale. Circa 200mila euro tra luminarie (120mila euro), la sfilata del 2 dicembre e le iniziative in programma fino a gennaio. Manifestazioni presentate alla stampa ma per le quali manca ancora una delibera ad hoc come avviene solitamente. “I costi saranno ripagati grazie agli ambulanti che parteciperanno all’edizione straordinaria della fiera e che pagheranno al Comune l’occupazione del suolo pubblico”, ha assicurato l’assessore alle Attività produttive Salvatore Colagiovanni. “Bisogna investire se vogliamo attirare turisti a Campobasso”, gli ha fatto eco la titolare della Cultura a palazzo San Giorgio Lidia De Benedittis.

Sarà pure vero, intanto la giunta Battista ha dovuto approvare una variazione al bilancio per finanziare gli eventi del cartellone natalizio e quelli organizzati per celebrare i 300 anni dalla nascita del maestro Paolo Saverio Di Zinno. Lo prevede la delibera numero 251 del 26 novembre adottata in via d’urgenza dall’esecutivo di palazzo San Giorgio e licenziata poche ore dopo la presentazione alla stampa del programma degli eventi natalizi. Con lo stesso documento sono stati stanziati anche 174mila euro in favore della Seac per garantire il trasporto urbano nel mese di dicembre.