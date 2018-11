L’accordo è stato trovato quasi in zona Cesarini, prima che Questura e Prefettura decidessero il giorno in cui Campobasso e Olympia Agnonese dovessero scendere in campo. Oggi l’ufficialità: fischio d’inizio dell’atteso match ci sarà alle 13.30, dunque un’ora prima del canonico orario di inizio.

Questo il ‘compromesso storico’ trovato dai due club. Domenica scorsa, dopo la gara contro il Cesena, la società rossoblù aveva inoltrato agli altomolisani la richiesta di anticipare al sabato il match in programma domenica 2 dicembre allo stadio di Selvapiana. Questo stesso giorno, infatti, è prevista l’uscita straordinaria dei Misteri che sfileranno per il centro cittadino dalle ore 17 . E si sa quanto i campobassani siano affezionati agi Ingegni del Di Zinno. Senza dimenticare l’arrivo dei turisti incuriositi dalla sfilata serale.

Temendo che l’evento avrebbe scoraggiato le presenze sugli spalti, il Campobasso calcio aveva proposto l’anticipo. Richiesta respinta al mittente dall’Olympia Agnonese.

In questa partita è intervenuta anche la Questura: per motivi di ordine pubblico era sconsigliabile lo svolgimento di due eventi a distanza di tempo così ravvicinata.

Questa mattina, dopo ore di confronto, la fumata bianca per domenica: “È ufficiale: Campobasso-Olympia Agnone si giocherà domenica alle 13.30”, hanno comunicato da Selvapiana.

Come sempre i biglietti sono acquistabili in prevendita nei punti vendita indicati (Bar Centrale, Antica Tabaccheria Tizzano, Agenzia Intralot, Agenzia Snai, Agenzia GoldBet CB, Bar Crigiu) e al botteghino.