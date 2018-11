Uno degli arrestati nella imponente operazione contro la mafia foggiana scattata questa notte viveva in Molise. E precisamente a Campomarino. Ernesto Gatta, finito in manette durante il blitz, sarebbe un affiliato dei clan Moretti-Pellegrino-Lanza. L’altro clan al quale gli investigatori, con la più importante operazione antimafia degli ultimi anni a Foggia, hanno inferto un duro colpo, è il Sinesi-Francavilla, altrettanto noto per racket, droga e usura.

I clan sono stati sgominati a partire dai vertici, in una indagine fitta di intercettazioni, controlli, pedinamenti. Raggiunti dalle ordinanze di custodia i capi Rocco Moretti e Roberto Sinesi (entrambi già detenuti), rispettivamente ai vertici dei clan Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. In manette l’intera piramide criminale, dai capi fino alla base.

Il blitz è in corso da diverse ore e vede impegnati oltre 200 uomini. Sono 30 gli esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della criminalità organizzata della provincia di Foggia che sono finiti in carcere per accuse, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni e armi.

L’inchiesta è coordinata dalla Distrettuale Antimafia di Bari e le misure sono scattate nei confronti di esponenti di alcune delle famiglie storicamente legate alle estorsioni e alla droga della zona di Foggia. Per gli investigatori i 30 indagati sarebbero responsabili di una serie lunghissima di episodi di racket nei confronti di negozianti e imprenditori a Foggia. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra l’inizio del 2017 e fino ad oggi.

Nelle decine di intercettazioni captate dalle forze dell’ordine emergono numerosi progetti omicidiari, compreso l’agguato nel bar H24 di via San Severo dove fu ucciso il 21enne Roberto Tizzano e ferito Roberto Bruno. Tra gli spunti che hanno fatto scattare le manette alcuni dettagli infatti sarebbero emersi durante le indagini sull’omicidio di Roberto Tizzano, 21enne ucciso a Foggia all’interno del bar 24 nel mese di ottobre del 2016. Dagli atti di indagini emergono anche presunte pressioni esercitate negli anni scorsi su dirigenti ed ex allenatori del Foggia calcio per l’ingaggio di un calciatore foggiano.

Tra gli indagati anche Rodolfo Bruno, pluripregiudicato anche lui foggiano ucciso lo scorso 15 novembre in un bar alla periferia di Foggia. L’inchiesta che ha portato agli arresti di oggi, sostengono gli inquirenti, è la più importante operazione antimafia degli ultimi anni a Foggia ed è, come già l’operazione Robin Hood della notte scorsa, una risposta dello Stato ai crimini sempre più violenti che si registrano sul territorio dell’alto Tavoliere, compresa la esecuzione di Lillino Coccione la mattina del 24 novembre scorso.

Coinvolto nella operazione anche il Molise, in modo particolare la costa. A Campomarino infatti è stato arrestato Ernesto Gatta, che da diverso tempo viveva proprio nella nostra regione. 43 anni, pregiudicato, detto “Lo sfregiato”, è ritenuto vicino al clan Moretti-Pellegrino e ha già scontato un periodo di carcere per reati di associazione mafiosa.